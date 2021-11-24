Усім країнам Європи варто запровадити обов'язкову вакцинацію, - ВООЗ

Про це заявив директор Європейського офісу ВООЗ Робб Батлер, передає The Guardian.



Батлер закликав країни ЄС розглянути питання впровадження обов'язкової вакцинації. За його словами, обов’язкові щеплення "хоч і не завжди, але здатні допомогти поширити вакцину".



Чиновник ВООЗ зазначив, що обов'язкова вакцинація може відбутися за рахунок довіри суспільства і сподівається на "здорову дискусію".



Така заява пролінала після того, як у Німеччині озвучили плани про обов'язкові щеплення, а також після заяви Австрія про обов'язкову вакцинацію з лютого 2022 року.

Нагадаємо, Австрія зробить щеплення від COVID-19 обов'язковим для всього населення з 1 лютого 2022 року. З 22 листопада у країні триває загальний локдаун, в грудні його знімуть лише для вакцинованих.

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