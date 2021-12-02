У Греції та Франції зафіксували перші випадки штаму "Омікрон"
У четвер, 2 грудня, Греція та Франція підтвердили перші випадки зараження новим COVID-штамом "Омікрон"
Про це повідомляють France24 та Greek City Times.
У Франції перший випадок зараження новим штамом "Омікрон" зафіксували у передмісті Парижа.
Його виявили у чоловіка, який повернувся з Нігерії. Нагадаємо, західноафриканська країна 1 грудня підтвердила перші два випадки штаму "Омікрон".
До цього Франція зафіксувала новий штам коронавірусу на території острова Реюньйон в Індійському океані.
2 грудня вранці перший випадок нового штаму виявила Греція. Міністр охорони здоров'я Танос Плевріс зазначив, що його вичвили у грека, який прибув на острів Крит із Південної Африки 26 листопада.
В аеропорту інфікований отримав негативний результат ПЛР-тесту. Проте через декілька днів, відчувши легкі симптоми, він повторно здав тест, який підтвердив зараження "Омікроном".
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