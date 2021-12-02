У Греції та Франції зафіксували перші випадки штаму "Омікрон"

Про це повідомляють France24 та Greek City Times.



У Франції перший випадок зараження новим штамом "Омікрон" зафіксували у передмісті Парижа.



Його виявили у чоловіка, який повернувся з Нігерії. Нагадаємо, західноафриканська країна 1 грудня підтвердила перші два випадки штаму "Омікрон".



До цього Франція зафіксувала новий штам коронавірусу на території острова Реюньйон в Індійському океані.



2 грудня вранці перший випадок нового штаму виявила Греція. Міністр охорони здоров'я Танос Плевріс зазначив, що його вичвили у грека, який прибув на острів Крит із Південної Африки 26 листопада.



В аеропорту інфікований отримав негативний результат ПЛР-тесту. Проте через декілька днів, відчувши легкі симптоми, він повторно здав тест, який підтвердив зараження "Омікроном".

Нагадаємо, 25 листопада науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.

Низка країн обмежила авіасполучення з країнами південного регіону Африки.

ВООЗ заявила, що "Омікрон" може призвести до серйозних наслідків у деяких регіонах світу.

Станом на 1 грудня штам коронавірусу "Омікрон" виявили у 24 країнах світу.

США підтвердили перший випадок інфікування штамом "Омікрон".

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