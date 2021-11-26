Низка країн ввели обмеження на в'їзд із країн півдня Африки через новий COVID-штам

Про це повідомляє The Guardian.



Велика Британія першою заборонила в'їзд із ПАР, Лесото, Намібії, Ботсвани, Есватіні і Мозамбіка. Після неї аналогічні обмеження запровадили Гонконг, Сінгапур, Японія, Нідерланди, Філіппіни, Чехія, Франція, Ізраїль, Німеччина та Італія.



З 30 листопада Іспанія припинить відправляти авіарейси в Південну Африку і Ботсвану.



Греція дозволить в'їзд із південноафриканських країн лише за необхідності та за умови 10-денного карантину.



Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припустила можливість зупинення авіасполучення всіх країн блоку з країнами південноафриканського регіону.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що британські науковці виявили новий COVID-штам, який має 32 мутації, є дуже заразним і стійким до вакцин.

26 листопада повідомлялося, що у Південній Африці виявили понад 50 випадків нового штаму.

Бельгія першою серед країн Європи зафіксувала захворювання на новий штам коронавірусу з Південної Африки.

У МОЗ України заявили, що країна поки не обмежуватиме в'їзд із країн, у яких виявили нову мутацію COVID-19.

У ВООЗ заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб з'ясувати, наскільки небезпечний новий штам.