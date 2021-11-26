Низка країн ввели обмеження на в'їзд із країн півдня Африки через новий COVID-штам
Через появу нового штаму коронавірусу B.1.1.529, який ВООЗ назвала Nu, уряди низки держав світу обмежили в'їзд із країн Південної Африки
Про це повідомляє The Guardian.
Велика Британія першою заборонила в'їзд із ПАР, Лесото, Намібії, Ботсвани, Есватіні і Мозамбіка. Після неї аналогічні обмеження запровадили Гонконг, Сінгапур, Японія, Нідерланди, Філіппіни, Чехія, Франція, Ізраїль, Німеччина та Італія.
З 30 листопада Іспанія припинить відправляти авіарейси в Південну Африку і Ботсвану.
Греція дозволить в'їзд із південноафриканських країн лише за необхідності та за умови 10-денного карантину.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припустила можливість зупинення авіасполучення всіх країн блоку з країнами південноафриканського регіону.
У ВООЗ заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб з'ясувати, наскільки небезпечний новий штам.
- Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що британські науковці виявили новий COVID-штам, який має 32 мутації, є дуже заразним і стійким до вакцин.
- 26 листопада повідомлялося, що у Південній Африці виявили понад 50 випадків нового штаму.
- Бельгія першою серед країн Європи зафіксувала захворювання на новий штам коронавірусу з Південної Африки.
- У МОЗ України заявили, що країна поки не обмежуватиме в'їзд із країн, у яких виявили нову мутацію COVID-19.
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