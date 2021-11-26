У Південній Африці виявили понад 50 випадків нового COVID-штаму
У Південній Африці діагностували 53 випадки COVID-штаму B.1.1.529
Про це повідомляє Sky News.
Донедавна в ПАР була невелика кількість хворих на коронавірус - приблизно 200 нових випадків на день, але цього тижня ситуація змінилася.
У середу кількість заражень перевищила 1200, у четвер захворіло вже 2465 людей.
Експерти вважають, що зростання захворюваності спричинене COVID-штамом B.1.1.529. Уже діагностували 53 випадки захворювання на новий штам.
Так, 90% інфікованих новим варіантом коронавірусу живе в Ґаутенґе, однак штам може бути й у восьми інщих провінціях.
Науковці ПАР з'ясовують ступінь поширення B.1.1.529, однак це потребує часу.
"Хоча дані обмежені, наші експерти працюють понаднормово з усіма встановленими системами спостереження, щоб зрозуміти новий штам і можливі наслідки", - заявили в Національному інституті інфекційних захворювань Південної Африки.
У ПАР 41% дорослих громадян мають щеплення від коронавірусу, однак удень вводять невелику кількість вакцин - меншу за 130 тис.
Зазначається, що такий низький рівень вакцинації не спричинений із браком вакцин. У ПАР відкладають постачання нових доз, щоб не накопичувати препарати.
"Ми отримуємо вакцини швидше, ніж можемо використовувати їх зараз", - наголосили в МОЗ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.94
Купівля 26.94Продаж 27.22
-
EUR
Купівля 30.11Продаж 30.56
- Актуальне
- Важливе