У Південній Африці виявили понад 50 випадків нового COVID-штаму

Про це повідомляє Sky News.



Донедавна в ПАР була невелика кількість хворих на коронавірус - приблизно 200 нових випадків на день, але цього тижня ситуація змінилася.



У середу кількість заражень перевищила 1200, у четвер захворіло вже 2465 людей.



Експерти вважають, що зростання захворюваності спричинене COVID-штамом B.1.1.529. Уже діагностували 53 випадки захворювання на новий штам.



Так, 90% інфікованих новим варіантом коронавірусу живе в Ґаутенґе, однак штам може бути й у восьми інщих провінціях.



Науковці ПАР з'ясовують ступінь поширення B.1.1.529, однак це потребує часу.



"Хоча дані обмежені, наші експерти працюють понаднормово з усіма встановленими системами спостереження, щоб зрозуміти новий штам і можливі наслідки", - заявили в Національному інституті інфекційних захворювань Південної Африки.



У ПАР 41% дорослих громадян мають щеплення від коронавірусу, однак удень вводять невелику кількість вакцин - меншу за 130 тис.



Зазначається, що такий низький рівень вакцинації не спричинений із браком вакцин. У ПАР відкладають постачання нових доз, щоб не накопичувати препарати.



"Ми отримуємо вакцини швидше, ніж можемо використовувати їх зараз", - наголосили в МОЗ.



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