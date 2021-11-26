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У Південній Африці виявили понад 50 випадків нового COVID-штаму

26 листопада, 2021 п'ятниця
10:16
Світ

У Південній Африці діагностували 53 випадки COVID-штаму B.1.1.529

Про це повідомляє Sky News.

Донедавна в ПАР була невелика кількість хворих на коронавірус - приблизно 200 нових випадків на день, але цього тижня ситуація змінилася.

У середу кількість заражень перевищила 1200, у четвер захворіло вже 2465 людей.

Експерти вважають, що зростання захворюваності спричинене COVID-штамом B.1.1.529. Уже діагностували 53 випадки захворювання на новий штам.

Так, 90% інфікованих новим варіантом коронавірусу живе в Ґаутенґе, однак штам може бути й у восьми інщих провінціях.

Науковці ПАР з'ясовують ступінь поширення B.1.1.529, однак це потребує часу.

"Хоча дані обмежені, наші експерти працюють понаднормово з усіма встановленими системами спостереження, щоб зрозуміти новий штам і можливі наслідки", - заявили в Національному інституті інфекційних захворювань Південної Африки.

У ПАР 41% дорослих громадян мають щеплення від коронавірусу, однак удень вводять невелику кількість вакцин - меншу за 130 тис.

Зазначається, що такий низький рівень вакцинації не спричинений із браком вакцин. У ПАР відкладають постачання нових доз, щоб не накопичувати препарати.

"Ми отримуємо вакцини швидше, ніж можемо використовувати їх зараз", - наголосили в МОЗ.
 

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Південна Африка
Коронавірус
COVID-19
штам коронавірусу
зараження
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