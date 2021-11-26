У Бельгії зафіксували перший випадок нового штаму коронавірусу Nu, який виявили у ПАР
У п'ятницю, 26 листопада, Бельгія першою серед країн Європи зафіксувала захворювання на новий штам коронавірусу з Південної Африки, якому ВООЗ присвоїла назву Nu
Про це повідомляє The Times.
Штам B.1.1.529 виявили у лабораторії Левенського університету після того, як 22 листопада невакцинована жінка зробила тест на COVID-19.
"Немає причин для паніки. Безумовно, необхідно проявляти обережність і проводити науковий аналіз. Це підозрілий варіант, але ми не знаємо, наскільки він небезпечний", - сказав міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбруке.
За словами міністра, жінка не хворіла на COVID-19 і не робила щеплень, тому не мала імунітету до вірусу.
У хворої не було серйозних ускладнень. За 11 днів після поїздки до Єгипту через Туреччину у неї з’явилися симптоми грипу, тому вона зробила тест.
При цьому інфікована не відвідувала Південну Африку та інші країни, де було зареєстровано штам Nu.
- Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що британські науковці виявили новий COVID-штам, який має 32 мутації, а також дуже заразний і стійкий до вакцин.
- 26 листопада повідомлялося, що у Південній Африці виявили понад 50 випадків нового штаму.
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