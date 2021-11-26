У Бельгії зафіксували перший випадок нового штаму коронавірусу Nu, який виявили у ПАР

Про це повідомляє The Times.



Штам B.1.1.529 виявили у лабораторії Левенського університету після того, як 22 листопада невакцинована жінка зробила тест на COVID-19.



"Немає причин для паніки. Безумовно, необхідно проявляти обережність і проводити науковий аналіз. Це підозрілий варіант, але ми не знаємо, наскільки він небезпечний", - сказав міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбруке.



За словами міністра, жінка не хворіла на COVID-19 і не робила щеплень, тому не мала імунітету до вірусу.



У хворої не було серйозних ускладнень. За 11 днів після поїздки до Єгипту через Туреччину у неї з’явилися симптоми грипу, тому вона зробила тест.



При цьому інфікована не відвідувала Південну Африку та інші країни, де було зареєстровано штам Nu.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що британські науковці виявили новий COVID-штам, який має 32 мутації, а також дуже заразний і стійкий до вакцин.

26 листопада повідомлялося, що у Південній Африці виявили понад 50 випадків нового штаму.

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