У США зафіксували перший випадок інфікування штамом "Омікрон"
У США виявили перший випадок зараження новим варіантом COVID-19 - штамом "Омікрон"
Про це заявив головний медичний радник президента Джо Байдена доктор Ентоні Фаучі, передає Укрінформ.
"Департаменти охорони здоров’я Каліфорнії і Сан-Франциско, а також Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) підтвердили, що один із останніх випадків захворювання на коронавірус у особи в штаті Каліфорнія був спричинений варіантом "Омікрон", - зауважив радник президента США.
За його словами, хворий прибув до США з ПАР 22 листопада та отримала позитивний тест за тиждень.
За інформацією CDC, зараз чоловік перебуває на самоізоляції. Медслужби з’ясовують список його контактів. Він вакцинований і має легкі симптоми захворювання.
- Нагадаємо, 25 листопада науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.
- Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії, Південній Африці, Бельгії, Ботсвані, Гонконзі, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії, Канаді та інших.
- Низка країн обмежила авіасполучення з країнами південного регіону Африки.
- ВООЗ заявила, що "Омікрон" може призвести до серйозних наслідків у деяких регіонах світу.
- ВООЗ заявила, що новий штам коронавірусу "Омікрон" виявили у 24 країнах світу та запевнила, що не потрібно розробляти нову COVID-вакцину, а допрацювати існуючі.
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