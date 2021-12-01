ВООЗ: Штам "Омікрон" виявили вже у 24 країнах, проте у створенні нової вакцини немає необхідності
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що новий штам коронавірусу "Омікрон" виявили у 24 країнах світу та запевнила, що не потрібно розробляти нову COVID-вакцину, а допрацювати існуючі
Про це у середу 1 грудня повідомили перед пресконференцією ВООЗ, передає The Guardian.
Станом на сьогодні COVID-штам "Омікрон" виявили в 24 країнах, але більшість випадків у легкій формі.
В організації зазначили, що немає необхідності розробляти нову вакцину, достатньо внести незначні зміни в існуючі формули. Поки що немає даних про те, що затверджені ВООЗ вакцини менш ефективні проти нового штаму.
Також наразі немає підстав вважати, що у варіанта "Омікрон" більш тривалий інкубаційний період, ніж у інших варіантах COVID-19.
ВООЗ закликала країни уважно слідкувати за підтвердженими випадками коронавірусу, щоб оперативно виявляти штам "Омікрон".
- Нагадаємо, 25 листопада науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.
- Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії, Південній Африці, Бельгії, Ботсвані, Гонконзі, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії, Канаді та інших.
- Низка країн обмежила авіасполучення з країнами південного регіону Африки.
- ВООЗ заявила, що "Омікрон" може призвести до серйозних наслідків у деяких регіонах світу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.43
-
EUR
Купівля 30.66Продаж 31.09
- Актуальне
- Важливе