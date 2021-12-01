ВООЗ: Штам "Омікрон" виявили вже у 24 країнах, проте у створенні нової вакцини немає необхідності

Про це у середу 1 грудня повідомили перед пресконференцією ВООЗ, передає The Guardian.



Станом на сьогодні COVID-штам "Омікрон" виявили в 24 країнах, але більшість випадків у легкій формі.



В організації зазначили, що немає необхідності розробляти нову вакцину, достатньо внести незначні зміни в існуючі формули. Поки що немає даних про те, що затверджені ВООЗ вакцини менш ефективні проти нового штаму.



Також наразі немає підстав вважати, що у варіанта "Омікрон" більш тривалий інкубаційний період, ніж у інших варіантах COVID-19.



ВООЗ закликала країни уважно слідкувати за підтвердженими випадками коронавірусу, щоб оперативно виявляти штам "Омікрон".

Нагадаємо, 25 листопада науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.

Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії, Південній Африці, Бельгії, Ботсвані, Гонконзі, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії, Канаді та інших.

Низка країн обмежила авіасполучення з країнами південного регіону Африки.

ВООЗ заявила, що "Омікрон" може призвести до серйозних наслідків у деяких регіонах світу.

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