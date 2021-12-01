Нігерія виявила штам коронавірусу "Омікрон" у зразку, взятому в жовтні
У середу, 1 грудня, Нігерія першою серед західноафриканських країн повідомила про виявлення нового штаму коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомляє Reuters.
При цьому Нігерія заявила, що новий штам коронавірусу виявили у зразку, відібраному в жовтні, - до того, як ПАР та інші країни повідомили про перші випадки "Омікрону".
За даними Нігерійського центру контролю захворювань (NCDC), новий штам було виявлено у зразку, взятому в мандрівника, який прибув до країни в жовтні 2021 року. При цьому подробиць про мандрівника не повідомляють.
NCDC повідомив, що ще два випадки зараження "Омікроном" виявили у двох людей, які прибули з Південної Африки впродовж тижня 22-28 листопада.
Штам "Омікрон", уперше виявлений у Південній Африці в листопаді, станом на 1 грудня підтвердили у близько 20 країнах світу.
- Нагадаємо, 25 листопада науковці Великої Британії виявили новий штам коронавірусу, що має 32 мутації.
- Низка країн обмежила авіасполучення з країнами південного регіону Африки.
- 30 листопада у Нідерландах заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" знайшли у зразках від 19 та 23 листопада - до прибуття рейсу з Південної Африки.
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