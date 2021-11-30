Штам "Омікрон" був у Нідерландах ще до прибуття пасажирів із Південної Африки, - Національний інститут громадського здоров'я
У Нідерландах заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" був у країні ще за тиждень до прибуття рейсу з Південної Африки
Про це повідомляє Національний інститут громадського здоров'я Нідерландів (RIVM).
Штам "Омікрон" був знайдений у двох тестових зразках, які були відібрані 19 та 23 листопада - тобто за декілька днів до того, як Південна Африка та інші країни повідомили про перші випадки зараження новим штамом.
"Поки не зрозуміло, чи відвідували ці люди Південну Африку", - додали працівники інституту.
Раніше вважалося, що перші випадки варіанту "Омікрон" в Нідерландах виявили у щонайменше 14 осіб, які 29 листопада прибули до країни двома рейсами з Йоганнесбурга і Кейптауна.
- Нагадаємо, раніше науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.
- Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії, Південній Африці, Бельгії, Ботсвані, Гонконзі, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії та Канаді.
- Низка країн обмежила авіасполучення з країнами південного регіону Африки.
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