Штам "Омікрон" був у Нідерландах ще до прибуття пасажирів із Південної Африки, - Національний інститут громадського здоров'я

Про це повідомляє Національний інститут громадського здоров'я Нідерландів (RIVM).



Штам "Омікрон" був знайдений у двох тестових зразках, які були відібрані 19 та 23 листопада - тобто за декілька днів до того, як Південна Африка та інші країни повідомили про перші випадки зараження новим штамом.



"Поки не зрозуміло, чи відвідували ці люди Південну Африку", - додали працівники інституту.



Раніше вважалося, що перші випадки варіанту "Омікрон" в Нідерландах виявили у щонайменше 14 осіб, які 29 листопада прибули до країни двома рейсами з Йоганнесбурга і Кейптауна.

Нагадаємо, раніше науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.

Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії, Південній Африці, Бельгії, Ботсвані, Гонконзі, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії та Канаді.

Низка країн обмежила авіасполучення з країнами південного регіону Африки.

У вівторок 30 листопада у Швеції виявили перший випадок захворювання на штам "Омікрон".

ВООЗ заявила, що "Омікрон" може призвести до серйозних наслідків у деяких регіонах світу.

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