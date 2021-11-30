У Швеції виявили перший випадок захворювання на COVID-штам Омікрон

Про це з посиланням на заяву генерального директора Агентства громадського здоров’я Швеції Карін Теґмарк Віселя повідомляє Сіньхуа.



"Ми очікували, що штам буде виявлено у Швеції, оскільки його раніше вже виявили в інших європейських країнах", - сказав Вісель.



Чиновник повідомив,що штам Омікрон діагностували в мандрівника, який повернувся з ПАР.



"Зважаючи на наявну інформацію про цей штам, нам слід ставитися до нього дуже серйозно, поки ми не дізнаємося більше", - сказав Вісель.

Нагадаємо, раніше науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.

Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії, Південній Африці, Бельгії, Ботсвані, Гонконзі, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії та Канаді.

Низка країн обмежила авіасполучення з країнами південного регіону Африки.

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