МОЗ продовжило контракт із Pfizer: щорічно поставлятимуть 25 млн доз вакцини
Міністерство охорони здоров'я продовжило контракт з Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу на 2022-2023 роки. Фармацевтична компанія поставлятиме 25 млн доз вакцини щорічно
Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу у вівторок, 23 листопада.
"Міністерство охорони здоров'я продовжило контракт з компанією Pfizer на поставку вакцини від COVID-19 на 2022-2023 роки з чіткими термінами поставок вакцин. Протягом цього часу Україна буде отримувати по 25 млн доз вакцин щорічно", - зазначив він.
Міністр нагадав, що відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, МОЗ дозволило поєднувати мРНК-вакцини для щеплень.
"Якщо перше щеплення зроблене Moderna, друге - Pfizer, або навпаки. Якщо першла доза Astrazeneca, то для другої можна використовувати вже мРНК-вакцину", - сказав він і додав, що змішування інших типів вакцин поки не передбачено.
Ляшко зазначив, що особи, які отримали дві дози вакцини за змішаною схемою, вважаються повністю імунізованими.
"Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19, використовуйте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення якомога швидше", - сказав міністр.
Довідка: мРНК-вакцина містить молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Потрапляє в організм та надає "інструкцію" як розробити цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього.
- Нагадаємо, від початку кампанії МОЗ провело 22 939 693 щеплення. За минулу добу, 22 листопада, вакцинувалися 270 258 осіб, з них першу дозу отримали 79 207 людей, а другу - 191 051 осіб.
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