МОЗ продовжило контракт із Pfizer: щорічно поставлятимуть 25 млн доз вакцини

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу у вівторок, 23 листопада.



"Міністерство охорони здоров'я продовжило контракт з компанією Pfizer на поставку вакцини від COVID-19 на 2022-2023 роки з чіткими термінами поставок вакцин. Протягом цього часу Україна буде отримувати по 25 млн доз вакцин щорічно", - зазначив він.



Міністр нагадав, що відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, МОЗ дозволило поєднувати мРНК-вакцини для щеплень.



"Якщо перше щеплення зроблене Moderna, друге - Pfizer, або навпаки. Якщо першла доза Astrazeneca, то для другої можна використовувати вже мРНК-вакцину", - сказав він і додав, що змішування інших типів вакцин поки не передбачено.



Ляшко зазначив, що особи, які отримали дві дози вакцини за змішаною схемою, вважаються повністю імунізованими.



"Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19, використовуйте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення якомога швидше", - сказав міністр.



Довідка: мРНК-вакцина містить молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Потрапляє в організм та надає "інструкцію" як розробити цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього.

Нагадаємо, від початку кампанії МОЗ провело 22 939 693 щеплення. За минулу добу, 22 листопада, вакцинувалися 270 258 осіб, з них першу дозу отримали 79 207 людей, а другу - 191 051 осіб.