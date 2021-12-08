Штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже у 57 країнах

Про це йдеться у звіті ВООЗ.



"Станом на 7 грудня 2021 року варіант підтверджений в 57 країнах. Однак, враховуючи переважну циркуляцію варіанта Delta у багатьох країнах, особливо в країнах Європейського регіону та Сполучених Штатів Америки, дуже рано робити будь-які висновки щодо впливу Omicron на глобальну епідеміологію COVID-19", - йдеться у звіті.



У ПАР, де зафіксували перший випадок нового штаму коронавірусу, від 29 листопада до 5 грудня виявили 62 021 нового інфікованого - на 111% більше, ніж на тиждень раніше.



У звіті також зазначають, що сильне зростання щотижневої захворюваності на варіант коронавірусу "Омікрон" виявили в сусідніх із ПАР державах: Есватіні (1990%); Зімбабве (1361%), Мозамбік (1207%), Намібія (681%) та Лесото (219%). У ВООЗ додають, що в цих країнах низький рівень вакцинації.

Нагадаємо, 6 грудня Румунія зафіксувала два перші зараження "Омікроном" та посилила карантинні обмеження. Також "Омікрон" виявили в Хорватії.

За даними ВООЗ, станом на суботу, 4 грудня, штам "Омікрон" було виявлено у 38 країнах.

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