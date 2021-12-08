Штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже у 57 країнах
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували у 57 країнах
Про це йдеться у звіті ВООЗ.
"Станом на 7 грудня 2021 року варіант підтверджений в 57 країнах. Однак, враховуючи переважну циркуляцію варіанта Delta у багатьох країнах, особливо в країнах Європейського регіону та Сполучених Штатів Америки, дуже рано робити будь-які висновки щодо впливу Omicron на глобальну епідеміологію COVID-19", - йдеться у звіті.
У ПАР, де зафіксували перший випадок нового штаму коронавірусу, від 29 листопада до 5 грудня виявили 62 021 нового інфікованого - на 111% більше, ніж на тиждень раніше.
У звіті також зазначають, що сильне зростання щотижневої захворюваності на варіант коронавірусу "Омікрон" виявили в сусідніх із ПАР державах: Есватіні (1990%); Зімбабве (1361%), Мозамбік (1207%), Намібія (681%) та Лесото (219%). У ВООЗ додають, що в цих країнах низький рівень вакцинації.
- Нагадаємо, 6 грудня Румунія зафіксувала два перші зараження "Омікроном" та посилила карантинні обмеження. Також "Омікрон" виявили в Хорватії.
- За даними ВООЗ, станом на суботу, 4 грудня, штам "Омікрон" було виявлено у 38 країнах.
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