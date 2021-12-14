Штам "Омікрон" виявили вже у 77 країнах, і без карантину з кризи вийти неможливо, - ВООЗ

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.



"Наразі 77 країн повідомили про випадки захворювання штамом "Омікрон", і реальність така, що він, ймовірно, є вже у більшості країн, навіть якщо його ще не було виявлено", - сказав Гебреісус.



Голова ВООЗ зазначив, що цей штам поширюється швидше, ніж будь-які попередні, і люди недооцінюють небезпечність "Омікрону".



"Навіть якщо "Омікрон" справді викликає менш важкі захворювання, велика кількість випадків може знову перевантажити непідготовлені системи охорони здоров'я", - наголосив очільник ВООЗ.



Також Гебреісус зазначив, що країни повинні запобігати поширенню штаму завдяки усім обмежувальним заходам, які існують сьогодні. Адже сама лише вакцина не здатна вивести жодну країну з кризи, бо має найбільший вплив, коли її використовують для захисту людей із груп ризику.



"Я маю бути дуже ясним: вакцини самі по собі не виведуть жодну країну з цієї кризи. Країни можуть, і повинні, запобігти поширенню штаму "Омікрон" за допомогою заходів, які працюють сьогодні. Це не вакцини замість масок. Це не вакцини замість дистанціювання. Це не вакцини замість вентиляції чи гігієни рук. Зробіть усе. Робіть це послідовно", - наголосив Гебреісус.

Нагадаємо, 13 грудня, Велика Британія першою в світі зареєструвала смерть від штаму "Омікрон".



