У Великій Британії зафіксували першу в світі смерть від "Омікрона"
У понеділок, 13 грудня, Велика Британія зареєструвала щонайменше одну смерть від штаму коронавірусу "Омікрон"
Про це заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час візиту до клініки вакцинації у західному Лондоні, передає Sky News.
"На жаль, так, від "Омікрону" люди потрапляють до лікарень, і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від цього штаму", - сказав він.
За словами прем'єра, "Омікрон" - це дещо м'якша версія вірусу, яка швидше поширюється. Джонсон підкреслив, що саме тому важливо вводити додаткові дози щеплень.
- Раніше повідомлялось, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється з "феноменальною швидкістю" у Великій Британії та становить близько 40% усіх випадків заражень у Лондоні.
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