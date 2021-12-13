У Великій Британії зафіксували першу в світі смерть від "Омікрона"

Про це заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час візиту до клініки вакцинації у західному Лондоні, передає Sky News.



"На жаль, так, від "Омікрону" люди потрапляють до лікарень, і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від цього штаму", - сказав він.



За словами прем'єра, "Омікрон" - це дещо м'якша версія вірусу, яка швидше поширюється. Джонсон підкреслив, що саме тому важливо вводити додаткові дози щеплень.

Раніше повідомлялось, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється з "феноменальною швидкістю" у Великій Британії та становить близько 40% усіх випадків заражень у Лондоні.

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