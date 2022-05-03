"Наразі у нас достатня кількість військових": Данілов про можливість проведення нового етапу мобілізації в Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що наразі наступного етапу мобілізації в Україні поки не буде, адже є достатня кількість військових
Таку заяву він зробив в етері загальнонаціонального телемарафону.
"На сьогодні у нас достатня кількість військових, які вже прийшли у військкомати і яких ми залучили", - наголосив Данілов.
За його словами, наразі йде навчання призваних на військову службу і підготовка українських бійців. Те, що зроблено в першу чергу, достатньо для захисту України.
Наразі в Україні триває мобілізація, але її темпи знизились, за потреби процес продовжать після 24 травня, кажуть у ЗСУ.
- Верховна Рада звільнила від призову під час мобілізації студентів та викладачів закладів професійно-технічної освіти.
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