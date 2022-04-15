Рада звільнила від мобілізації студентів та викладачів профосвіти
Верховна Рада звільнила від призову під час мобілізації студентів та викладачів закладів професійно-технічної освіти
Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.
"Перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, доповнили такими категоріями, як учні і викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що зміни убезпечать від загрози зриву проведення навчального процесу і практичної підготовки сприятимуть наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками.
"В умовах воєнного та післявоєнного періоду ринок праці гостро відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій. Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому", - заявили у МОН.
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