Рада звільнила від мобілізації студентів та викладачів профосвіти

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

"Перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, доповнили такими категоріями, як учні і викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що зміни убезпечать від загрози зриву проведення навчального процесу і практичної підготовки сприятимуть наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками.

"В умовах воєнного та післявоєнного періоду ринок праці гостро відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій. Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому", - заявили у МОН.