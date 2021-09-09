Наразі українці можуть в'їхати до 133 країн світу, - МЗС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для українців відкриті кордони 133 країн світу
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Десь необхідно пред'явити підтверджувальні документи про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19, десь достатньо негативних результатів ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген. Але, в принципі, ви можете в'їхати до 133 країн світу, і ця цифра продовжуватиме зростати, ми працюємо над цим", - сказав Кулеба.
Він додав, що з 1 вересня українські туристи в Єгипті отримали доступ до гарячої лінії допомоги та туристичного супроводу українською мовою.
"Її номер 196-54. Це номер телефону, за яким у Єгипті ви можете рідною зрозумілою мовою отримати всі необхідні консультації щодо вашого відпочинку", - зазначив Кулеба.
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