Наразі українці можуть в'їхати до 133 країн світу, - МЗС

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Десь необхідно пред'явити підтверджувальні документи про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19, десь достатньо негативних результатів ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген. Але, в принципі, ви можете в'їхати до 133 країн світу, і ця цифра продовжуватиме зростати, ми працюємо над цим", - сказав Кулеба.

Він додав, що з 1 вересня українські туристи в Єгипті отримали доступ до гарячої лінії допомоги та туристичного супроводу українською мовою.

"Її номер 196-54. Це номер телефону, за яким у Єгипті ви можете рідною зрозумілою мовою отримати всі необхідні консультації щодо вашого відпочинку", - зазначив Кулеба.