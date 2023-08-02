Про це йдеться у його заяві, яку опублікувала речниця партії "Слуги Народу" Юлія Палійчук.

"Надалі я не можу суміщати обовʼязки глави сімʼї, займатися лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради", - написав Холодов.

За його словами, саме через це він вирішив скласти повноваження народного депутата. Також він сподівається, що його місце займе людина, яка зможе повністю присвятити себе роботі.

Фото: Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук

"Надалі буду продовжувати допомагати нашим людям, Збройним Силам спільно із закордонними фондами й благодійними організаціями, з якими вдалося налагодити співпрацю. Буду робити все для нашої перемоги, але вже не у статусі народного депутата, і не бачу в цьому жодних проблем", - додав він.

Крім цього, він закликав нардепів підтримати його заяву про складання повноважень народного депутата.

Що відомо про Холодова

28 липня проєкт журналістських розслідувань "Схеми" виклали матеріал, у якому зазначили, що нардеп від партії "Слуга Народу" Андрій Холодов, який у січні 2023 року виїхав з України, досі не повернувся. За їхніми даними чоловік востаннє був в Україні 21 січня 2023 року, після чого відправився до Румунії. Виїхати він зміг через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області

До цього він був в Україні 10 днів: виїхав 17 грудня 2022 року й повернувся 11 січня 2023 року. Також у червні та липні 2022-го й у травні та липні 2023-го Холодов перебував на Кіпрі. Загалом нардеп виїжджав з країни 12 разів від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також, за даними на сайті ВРУ, нардеп жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня 2023 року. А за весь 2022 рік брав участь у половині голосувань у сесійній залі.

Водночас в Апараті ВРУ уточнили, що у 2023 році не надавали Холодову відпустки, не оформлювали відрядження за кордон. Також там наголосили, що з 21 січня цього року йому не здійснювалися будь-які виплати.

У понеділок, 31 липня, народний депутат Андрій Холодов написав заяву про складання мандату.