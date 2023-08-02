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Головна Суспільство Нардеп Холодов пояснив свою відсутність в Україні з січня: не можу суміщати обовʼязки голови сімʼї та одночасно бути на засіданнях Ради

Нардеп Холодов пояснив свою відсутність в Україні з січня: не можу суміщати обовʼязки голови сімʼї та одночасно бути на засіданнях Ради

2 серпня, 2023 середа
07:27
Суспільство Андрій Холодов

Народний депутат від партії "Слуга Народу" Андрій Холодов направив до фракції звернення з поясненням причин подання ним заяви про складання депутатських повноважень

Про це йдеться у його заяві, яку опублікувала речниця партії "Слуги Народу" Юлія Палійчук.

"Надалі я не можу суміщати обовʼязки глави сімʼї, займатися лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради", - написав Холодов.

За його словами, саме через це він вирішив скласти повноваження народного депутата. Також він сподівається, що його місце займе людина, яка зможе повністю присвятити себе роботі.

Заява нардепа Андрія Холодова

Фото: Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук

"Надалі буду продовжувати допомагати нашим людям, Збройним Силам спільно із закордонними фондами й благодійними організаціями, з якими вдалося налагодити співпрацю. Буду робити все для нашої перемоги, але вже не у статусі народного депутата, і не бачу в цьому жодних проблем", - додав він.

Крім цього, він закликав нардепів підтримати його заяву про складання повноважень народного депутата.

Що відомо про Холодова

28 липня проєкт журналістських розслідувань "Схеми" виклали матеріал, у якому зазначили, що нардеп від партії "Слуга Народу" Андрій Холодов, який у січні 2023 року виїхав з України, досі не повернувся. За їхніми даними чоловік востаннє був в Україні 21 січня 2023 року, після чого відправився до Румунії. Виїхати він зміг через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області

До цього він був в Україні 10 днів: виїхав 17 грудня 2022 року й повернувся 11 січня 2023 року. Також у червні та липні 2022-го й у травні та липні 2023-го Холодов перебував на Кіпрі. Загалом нардеп виїжджав з країни 12 разів від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також, за даними на сайті ВРУ, нардеп жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня 2023 року. А за весь 2022 рік брав участь у половині голосувань у сесійній залі.

Водночас в Апараті ВРУ уточнили, що у 2023 році не надавали Холодову відпустки, не оформлювали відрядження за кордон. Також там наголосили, що з 21 січня цього року йому не здійснювалися будь-які виплати.

У понеділок, 31 липня, народний депутат Андрій Холодов написав заяву про складання мандату.

Україна
Верховна Рада
політика
скандал
Слуга народу
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