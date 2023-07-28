Депутат зі "Слуги народу" Холодов виїхав у січні з України і не повернувся, - "Схеми"
Нардеп від партії "Слуга народу" Андрій Холодов, який у січні 2023 року виїхав з України, досі не повернувся
Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань "Схеми".
За інформацією журналістів, востаннє Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. Він виїхав до Румунії через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області на автомобілі Mercedes GLS 450. Перед цим він був в Україні 10 днів, виїхавши 17 грудня 2022-го і повернувшись 11 січня цього року.
Відомо, що загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії депутат виїжджав з України 12 разів.
Щонайменше у червні та липні 2022-го, а також травні і липні 2023-го року він перебував на Кіпрі. Саме там "Схеми" раніше віднайшли у власності родини Холодових маєток – поблизу узбережжя у місті Лімасол.
Водночас відомо, що дружина Холодова стала співвласницею салону краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні, Австрія.
Згідно з даними на сайті ВРУ, Холодов жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня 2023 року. За весь 2022 рік він брав участь у половині голосувань в сесійній залі (46,75% голосувань). Він дистанційно відвідує засідання комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, де є чинним заступником голови, підключається по відеозв’язку.
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у коментарі зазначив, що не знає, де наразі перебуває Холодов.
В Апараті Верховної Ради України уточнили, що у 2023 році відпустки народному депутату Холодову не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися, а починаючи з 21 січня будь-які виплати йому не здійснювались.
Андрій Холодов на неодноразові дзвінки та повідомлення журналістів не відповів. "Схеми" також відправили лист із питаннями на пошту депутата.
- У вечірньому відеозверненні 27 липня президент Володимир Зеленський заявив: "якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине", а виїзд будь-якого посадовця за кордон треба перевіряти до секунди.
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