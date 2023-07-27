Зеленський про позбавлення Арістова мандата: виїзд посадовців за кордон треба перевіряти до секунди
Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине – виїзд будь-якого посадовця за кордон треба перевіряти до секунди
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Київ. Сьогодні мінус один депутат Верховної Ради України. Справедливо. Вважаю, що скажу зараз теж справедливо: кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине", - зазначив Зеленський.
Що відомо про Юрія Арістова
Юрій Арістов у 2019 році був обраний народним депутатом у парламент від партії "Слуга Народу". З 29 серпня 2019 року Арістов очолює комітет з питань бюджету у ВР IX скликання. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
11 листопада повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки в голови бюджетного комітету Ради "слуги" Юрія Арістова. Як додавали захисники Арістова, обшук у нього проводився у рамках кримінальної справи, порушеної у 2021 році.
Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп партії "Слуга Народу" 48-річноий Юрій Арістов 25 липня написав заяву про складання повноважень, оскільки стало відомо про його незаконний виїзд на відпочинок на Мальдіви.
СБУ та ДБР провели обшуки у нардепа Юрія Арістова, який виїхав на відпочинок на Мальдіви під виглядом "службового відрядження". Правоохоронці виявили закордонний паспорт, у якому містяться відмітки про виїзд.
У четвер, 27 липня, Верховна Рада України підтримала подання про припинення депутатських повноважень Юрія Арістова.
Цього ж дня генеральний прокурор повідомив про підозру Арістову у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.
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