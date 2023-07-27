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Офіс Генпрокурора повідомив про підозру Арістову

27 липня, 2023 четвер
19:46
Суспільство Юрій Арістов

27 липня генеральний прокурор повідомив про підозру екснардепу Арістову, припинення повноважень якого сьогодні підтримала Верховна Рада, у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Працівники ДБР встановили, що народний депутат вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.

Це було зроблено для відпочинку нардепа з його сім’єю в одному із готелів на території Мальдівської Республіки.

25 липня 2023 року Генеральний прокурор України за матеріалами Державного бюро розслідувань та інформації поширеній у ЗМІ порушив кримінальне провадження щодо внесення неправдивих відомостей до документів для виїзду за кордон заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

В межах розслідування слідчі Бюро з'ясовують яким чином народний депутат України зміг опинитися на відпочинку на Мальдівах попри заборону на виїзд посадовцям за кордон.

Зокрема, вивчаються обставини внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про його виїзд, а саме щодо терміну, мети та країн відрядження.

Встановлено, що у середині липня 2023 року депутат перебував у одному з готелів приватного острова Ітхаафуші, Мальдіви.

Тож слідством підтверджено, що у період з 05 червня по 22 липня 2023 року він перебував за межами України. Депутат виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з Урядом Литовської Республіки.

10 липня 2023 року, перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому, до електронної системи охорони здоров’я було ймовірно внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми – до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Що відомо про Юрія Арістова

Юрій Арістов у 2019 році був обраний народним депутатом у парламент від партії "Слуга Народу". З 29 серпня 2019 року Арістов очолює комітет з питань бюджету у ВР IX скликання. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

11 листопада повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки в голови бюджетного комітету Ради "слуги" Юрія Арістова. Як додавали захисники Арістова, обшук у нього проводився у рамках кримінальної справи, порушеної у 2021 році.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп партії "Слуга Народу" 48-річноий Юрій Арістов 25 липня написав заяву про складання повноважень, оскільки стало відомо про його незаконний виїзд на відпочинок на Мальдіви.

СБУ та ДБР провели обшуки у нардепа Юрія Арістова, який виїхав на відпочинок на Мальдіви під виглядом "службового відрядження". Правоохоронці виявили закордонний паспорт, у якому містяться відмітки про виїзд. 

У четвер, 27 липня, Верховна Рада України підтримала припинення депутатських повноважень Юрія Арістова.

Кримінал
політика
Офіс генпрокурора
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