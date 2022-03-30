Нардеп Микола Княжицький звернувся до прем’єр-міністра Польщі із закликом запровадити в країні податкові санкції щодо компанії Philip Morris. Це може вплинути на її відхід з російського ринку

Про це йдеться, зокрема, у зверненні народного депутата Верховної Ради України Миколи Княжицького до прем’єр-міністра Польщі і парламенту Польщі, пише Еспресо.TV.



Лист називається "Польським друзям". У ньому Княжицький закликає збільшити тиск на міжнародні компанії, які працюють в РФ.



Звернення було адресовано прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому, 460 польським депутатам та 100 сенаторам.



"Я звертаюся до польського політичного класу та польського суспільства із закликом висловити свою найрішучішу опозицію міжнародним корпораціям, таким як "Філіп Морріс", "Леруа Мерлен" або "Нестле", які не розглядали звірину агресію Росії щодо України як достатній аргумент припинити свою економічну діяльність у Росії", - пише депутат Микола Княжицький, співголова українсько-польської парламентської групи.



"Я також прошу представників законодавчої та виконавчої влади вжити жорстких і рішучих дій, які вплинуть на міжнародні корпорації, що продовжують співпрацювати і фінансувати путінську Росію", — закликає він.



Особливу увагу депутат Микола Княжицький приділяє концерну Philip Morris, який є найбільшою іноземною компанією, що працює у Росії. Щорічно вона сплачує до російського бюджету сотні мільярдів рублів податків та внесків. Як підрахувала "Українська правда", на $4,8 млрд, сплачених цією компанією у 2020 році до російського бюджету, вона могла купити 68 ракетних комплексів "Іскандер-М".



"Незважаючи на російське вторгнення в нашу країну, Philip Morris не пішла з місцевого ринку, а обмежилася лише символічними діями перед публікою", - говорить Микола Княжицький.



24 березня компанія Philip Morris повідомила про скасування запланованого на цей рік запуску нового нагрівача тютюну IQOS ILUMA в Росії та виробництва нової лінійки тютюнових стіків на російських фабриках. Проте компанія продовжує заробляти в Росії та продовжує сплачувати мільярдні податки, які Росія витрачає на подальшу мілітаризацію.



"Скасування запуску нового нагрівача тютюну точно недостатньо у ситуації, коли жінки та діти в Україні гинуть від російських бомб. Польща має інструменти, щоб ефективно змусити Philip Morris повністю піти з Росії", — підкреслює Княжицький.



Український депутат оцінив заяву польського уряду, що має намір запровадити податкові санкції щодо компаній, які не пішли з російського ринку. Він вважає це кроком у правильному напрямку, але вказує, що треба йти далі. Кошти, які надійдуть до польського бюджету з цього приводу, можуть бути спрямовані, зокрема, на гуманітарну допомогу для України.



"Оголошені санкції мають бути найжорсткішими для компаній, які працюють на регульованому ринку, таких як вищезгадана Philip Morris. За повідомленнями ЗМІ, представники цієї компанії перебувають у постійному діалозі з польськими політиками, а податкове законодавство, що діє в Польщі, оцінюється як дуже сприятливе для продукції, що реалізується цією компанією. Саме на такі суб'єкти польський уряд може чинити найефективніший і найпростіший тиск, використовуючи податкові інструменти, наприклад, щодо розміру акцизного збору на їхні флагманські продукти", — пише Княжицький.



"Поставимо концерн Philip Morris перед чітким вибором: повний відхід з російського ринку та збереження своєї репутації або залишитися на ньому, але ціною додаткових відрахувань жертвам кремлівської агресії".