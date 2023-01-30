Засідання суду відбувалось у понеділок, 30 січня.

На оприлюдненому в мережі відеозаписі з засідання суду адвокат каже, що його підзахисний перебуває за кордоном у відрядженні, яке повʼязане "зі зміцненням обороноздатності країни". Захист нардепа передав суду відповідні документи, але попросив суддів "з міркувань безпеки" не називати країну, до якої вирушив Трухін.

За словами юриста, нардеп залишив країну 27 січня, однак офіційно відрядження Трухіна триватиме з 30 січня до 12 лютого включно. Документів про оформлення відрядження Трухіна адвокат при собі не мав, але попросив дозволу принести їх на наступне засідання, призначене на 15 лютого. На тому ж засіданні вирішать, чи поважною була причина відсутності Трухіна на засіданні 30 січня.

Нагадаємо, що 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

1 лютого 2022 року журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Питання про виключення з фракції ініціювали 21 лютого, але так і не розглянули.

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