"Тихенько піду, а потім знайдемося і я віддячу": журналісти оприлюднили відео, де Трухін після ДТП пропонував хабар поліції та не хотів публічності

Відео оприлюднили журналісти УП.



Журналісти повідомляють, що отримали відео з камер поліцейських.



Також про ДТП розповідає поліцейський Сергій Петрик, який був на місці інциденту.



"Я зі своїм напарником патрулював межі Дарницького району. Через радіоприймач для поліції почув повідомлення, що на Бориспільському шосе сталась ДТП. Потім передали, що ДТП з потерпілими. Так як я максимально близько знаходився до цього місця, я максимально швидко поїхав в тому напрямку. Побачив, на жаль, неприємну картину. Дуже сильно розбиті автомобілі були, дуже багато людей, суматоха, всі бігали. Перше, що побачив - потерпілого. Потім мені говорять, що в іншому авто також були потерпілі і мені треба підійти до них на допомогу", - повідомив поліцейський.



Він зазначив, розуміючи, що ДТП з потерпілими, працівникам поліції потрібно встановити всі обставини події. Не допустити, щоб десь, хтось міг втекти. Піти кудись, зникнути чи щось подібне. Всі люди повинні залишитись на місці пригоди до приїзду СОГ.

Далі на відеозаписі чутно, як нардеп Трухін каже: "Давай і тихенько піду", "Ми потім знайдемося і я тобі віддячу".

Поліцейський також розповів, що не пам'ятає, що точно казав йому Трухін, але загалом, за словами Петрика, повторював, що він важлива людина і всі поліцейські будуть задоволені, якщо їх відпустять.



"Приїхавши на місце - бачу чоловік, жінка, дитина і іноземець був. У подальшому було встановлено, що в цій ситуації був присутній діяч пан Трухін. Казав "У мене є гроші, я вирішу це питання з усіма учасниками, всі будуть

задоволені, нічого такого не буде". Пан Трухін переліз через відбійник і пішов в ліс, розмовляти по телефону. Я розумію, що людина може піти і я можу втратити свідка. Я пішов за ним. Там він сказав, що в автомобілі знаходяться гроші. Він говорив, що за допомогою цих грошей, він вирішить це питання. Він їх пропонував і нам, і учасникам ДТП", - наголосив він.

За його словами, Трухін розповів, що в багажнику машини є сумка з грошима, і він готовий їх віддати правоохоронцям.

"Принеси спортивну сумку, там 150 тис.", – казав Трухін поліцейському, а потім ще раз пропонував: "Я вам про всяк випадок відвантажу 150 (тис, - ред.). Залишьте собі як бонус".



Поліцейський намагався пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, на що "Слуга народу" порадив "нє ісполнять".

Петрик зауважив, що Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, він уточнив, що говорити про стан алкогольного сп'яніння можна лише за результатами експертизи.



"Він мені говорив: Ви не знаєте, хто я такий? Він спочатку хотів непублічно "вирішити" ситуацію", - сказав поліцейський.



На уточнення, чи говорив Трухін що вирішить питання з міністром внустрішніх справ Денисом Монастирським, він сказав: "Було таке".



Також нардеп відмовився пройти тести на алкоголь.







23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

Згодом депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який став винуватцем ДТП з 6 постраждалими на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ, залишив країну.

У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.