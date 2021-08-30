Після ДТП нардеп Трухін втік з України, його готуються оголосити у розшук Інтерполу, - політтехнолог
Народний Депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який став винуватцем ДТП з 6 постраждалими на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ, залишив країну
Про це пише у Facebook політолог Олексій Голобуцький.
"За моєю інформацією, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін вже залишив територію України. Його готуються оголосити у розшук Інтерполу. Нагадаю, за даними ЗМІ, цей обранець примудрився скоїти п'яне ДТП у Києві, в Дарницькому районі - на в'їзді з Бориспільської траси", - стверджує він.
Політолог нагадує, що Олександр Трухін очолює осередок партії "Слуга народу" в Полтавській області. Вранці 23 серпня в Полтаві він брав участь в урочистих заходах з нагоди Дня державного прапора.
"У Полтаві, за інформацією ЗМІ, взбризнув цю справу в компанії з головою ОДА Олегом Синєгубовим і головою облради Олександром Біленьким - з 11:00 до 12:00 обідав і пив віскі у полтавському ресторані "Лілія", - повідомляє подробиці блогер.
О 15:45 того ж дня вже в Києві, за даними Голобуцького, Audi Трухіна, порушивши безпечну дистанцію, на великій швидкості в'їхав у Ford, який, у свою чергу, протаранив автомобіль Daewoo.
"В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали шість чоловік, серед яких двоє дітей, голова комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень. І ось наші доблесні правоохоронці "випадково упустили" нардепа від правлячої партії, якому вдалося втекти за кордон", - резюмує політолог.
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