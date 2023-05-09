Нардеп Цимбалюк пояснив, навіщо потрібне зниження призовного віку під час воєнного стану
Наразі чоловіки до 27 років не вважаються військовозобов'язаними та не підлягають загальній мобілізації, саме тому уряд хоче знизити призовний вік до 25 років
Це в ефірі Еспресо пояснив народний депутат Михайло Цимбалюк.
Він зазначив, що при зниженні призовного віку до 25 років, всі старші чоловіки будуть підлягати мобілізації, навіть за відсутності бойового досвіду.
"Мова йде про те, що чоловіки до 27 років не вважаються військовозобов'язаними і не підлягають мобілізації, тому що це призовний вік. Зараз пропонується знизити його до 25 років і це говорить про те, що всі ті, то старше цього віку, будуть підлягати мобілізації, навіть якщо вони не служили в ЗСУ. Адже, як відомо, під час воєнного стану не проводиться призов до строкової служби, саме тому молодші за 27 років не підлягають мобілізації. Через це Генштаб провів підрахунки, що все-таки певна частина людей буде призвана до ЗСУ на загальних підставах згідно з законом про загальну мобілізацію яка діє під час воєнного стану", - каже нардеп.
- Стало відомо, що в Україні планують знизити граничний вік перебування на військовому обліку до 25 років. У Міноборони заявили, що такі нововведення зумовлені режимом воєнного стану та відсутністю потреби в перебуванні на військовому обліку призовників до 27 років.
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