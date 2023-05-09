Це в ефірі Еспресо пояснив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Він зазначив, що при зниженні призовного віку до 25 років, всі старші чоловіки будуть підлягати мобілізації, навіть за відсутності бойового досвіду.

"Мова йде про те, що чоловіки до 27 років не вважаються військовозобов'язаними і не підлягають мобілізації, тому що це призовний вік. Зараз пропонується знизити його до 25 років і це говорить про те, що всі ті, то старше цього віку, будуть підлягати мобілізації, навіть якщо вони не служили в ЗСУ. Адже, як відомо, під час воєнного стану не проводиться призов до строкової служби, саме тому молодші за 27 років не підлягають мобілізації. Через це Генштаб провів підрахунки, що все-таки певна частина людей буде призвана до ЗСУ на загальних підставах згідно з законом про загальну мобілізацію яка діє під час воєнного стану", - каже нардеп.