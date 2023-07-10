Нардепи пропонують відкликати Шуфрича з керівництва комітету свободи слова

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що фракція давно і неодноразово ініціювала це питання, однак монобільшість не виносить його на голосування у сесійній залі, про це пише сайт партії "ЄС".

"Ще рік тому "Європейська Солідарність" зареєструвала постанову про відкликання з посад в керівництві комітетів членів ОПЗЖ. На жаль, монобільшість не виносить її в порядок денний. Що ж, як та постанова не така, вносимо нову", – зауважила Ірина Геращенко у Facebook.

"Зареєстрували проєкт нашої Постанови з відкликання Шуфрича з посади голови комітету свободи слова #9469. Буду вимагати на погоджувальній негайного винесення на сесію проєкту Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" щодо відкликання Шуфрича", – пише співголова фракції.

У листопаді минулого року з вимогою зняти Шуфрича, з посади голови парламентського Комітету свободи слова виступив Рух “Чесно”. Рух наголошував, що “неприпустимо, щоб Комітет очолював представник забороненої в країні партії, який, які й інші народні депутати ОПЗЖ, досі мають право доступу до державної таємниці”.