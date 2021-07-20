Нардепка-"слуга" Верещук заявила, що готова очолити Міноборони
Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що хотіла б стати міністеркою оборони
Про це повідомляє 24 канал.
На питання, чи вона погодилася б очолити Міноборони, Верещук відповіла: "Так, я би погодилася".
"Я це говорила уже тисячу разів: я сприйму це як наказ, тому що чудово розумію, працюючи у комітеті з безпеки і оборони і зовнішньої розвідки, чого потребує сьогоднішня армія", - заявила нардепка.
На думку Верещук, очолювати відомство має політик, який розуміється у менеджменті.
Щодо чинного міністра Андрія Тарана нардепка вирішила залишити свою думку при собі.
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