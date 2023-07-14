Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Рада достроково припинила повноваження депутата від ОПЗЖ Тетяни Плачкової", - написав він.

"У Раді вже давно лежить мій проєкт постанови про те, щоб вигнати всю ОПЗЖ з парламенту. Але його повністю ігнорують", - додав політик.

За позбавлення Плачкової мандата проголосували 283 нардепи.

Як уточнив нардеп Ярослав Железняк, для наявності групи або фракції в цьому скликанні мінімально необхідно 17 депутатів. У двох групах зараз якраз 17 нардепів, тобто вихід іще одного депутата призведе до розпуску групи через 14 днів.

Проєкт постанови про складання Плачковою повноважень було зареєстровано на сайті Ради 13 липня.

Політикиня вказала, що просить про припинення повноважень через сімейні обставини.

Комітет схвалив подання Плачкової та рекомендував парламенту підтримати його в цілому.

"Ще мінус один народний депутат України. Тетяна Плачкова складає мандат. Новий рекорд по мінімальній кількості депутатів за історію: буде вже 404 нардепи з 450", - прокоментував нардеп Ярослав Железняк.

Хто така Тетяна Плачкова

Народна депутатка від забороненої ОПЗЖ. Перебувала в однойменної фракції з серпня 2019 по березень 2022 року, потім була позафракційною. Входила до Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

10 березня 2020 року була членом так званої делегації ОПЗЖ у Москві, де зустрілася з головою держдуми В'ячеславом Володіним та російськими депутатами.

У лютому 2022 року, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, виїхала за кордон і не повернулася.