Нардепку-"слугу" Совгирю обрали суддею Конституційного суду
Народну депутатку від "Слуги народу" Ольгу Совгирю обрали суддею Конституційного суду
Про це інформує народний депутат Верховної ради України Олексій Гончаренко.
Зазначається, що за проголосували 293 народних депутати.
Як повідомляє Гончаренко, Совгиря при цьому зазначала, що не претендувала на посаду. Попередньо вона заявляла, що не збирається балотуватися на пост очільника Конституціного суду щонайменше перший рік своєї роботи суддею, в разі її обрання.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.83
Купівля 38.83Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 39.06Продаж 40.15
- Актуальне
- Важливе