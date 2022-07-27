Про це інформує народний депутат Верховної ради України Олексій Гончаренко.

Зазначається, що за проголосували 293 народних депутати.

Як повідомляє Гончаренко, Совгиря при цьому зазначала, що не претендувала на посаду. Попередньо вона заявляла, що не збирається балотуватися на пост очільника Конституціного суду щонайменше перший рік своєї роботи суддею, в разі її обрання.

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