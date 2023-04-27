Нардепку-"слугу", яку розшукувало НАБУ, звільнили від кримінальної відповідальності

Про це пише ВАКС.

"27 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання адвоката про звільнення народного депутата IX скликання від кримінальної відповідальності та закриття провадження у звʼязку із закінченням строків давності", - поінформували в пресслужбі й додали, що її звинувачували в декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Також у матеріалах указано, що обвинувачена декілька разів не з’являлася на судові засідання "з поважних причин", однак "колегія суддів неодноразово виносила ухвали про накладення на неї грошового стягнення за неявку або не повідомлення заздалегідь про причини неприбуття".

"Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд упродовж семи днів з дня її оголошення", - додали у ВАКС.

Журналісти Української Правди ствердили, що мовиться саме про Маргариту Шол, її обвинувачували у недостовірному декларуванні: у документі за 2020 вона не вказала відомості про оренду квартири на Печерську в Києві.