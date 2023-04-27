Нардепку-"слугу", яку розшукувало НАБУ, звільнили від кримінальної відповідальності
Надрепку від "Слуги народу" Маргариту Шол звільнено від кримінальної відповідальності Вищим антикорупційним судом, раніше НАБУ оголосило її в розшук
Про це пише ВАКС.
"27 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання адвоката про звільнення народного депутата IX скликання від кримінальної відповідальності та закриття провадження у звʼязку із закінченням строків давності", - поінформували в пресслужбі й додали, що її звинувачували в декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).
Також у матеріалах указано, що обвинувачена декілька разів не з’являлася на судові засідання "з поважних причин", однак "колегія суддів неодноразово виносила ухвали про накладення на неї грошового стягнення за неявку або не повідомлення заздалегідь про причини неприбуття".
"Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд упродовж семи днів з дня її оголошення", - додали у ВАКС.
Журналісти Української Правди ствердили, що мовиться саме про Маргариту Шол, її обвинувачували у недостовірному декларуванні: у документі за 2020 вона не вказала відомості про оренду квартири на Печерську в Києві.
- Нагадаємо, у січні повідомлялося, що національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук Маргариту Шол, депутатку Верховної Ради IX скликання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 37.99
-
EUR
Купівля 40.9Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе