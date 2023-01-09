НАБУ розшукує народну депутатку України Маргариту Шол

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що вона підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.366-2 Кримінального кодексу (у редакції Закону Україні від 4.12.2020.

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"Вона не зазначила у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську у Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн", - пояснили в НАБУ.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та міністерству внутрішніх справ перевірити дії та висловлювання Труханова.

23 грудня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата України в підкупі поліцейських.

Національне антикорупційне бюро України у п'ятницю, 23 грудня, провело допит мера Одеси Геннадія Труханова.