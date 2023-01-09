НАБУ розшукує народну депутатку України Маргариту Шол
Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук депутатку Верховної Ради IX скликання Маргариту Шол (фракція "Слуга народу")
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Зазначається, що вона підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.366-2 Кримінального кодексу (у редакції Закону Україні від 4.12.2020.
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"Вона не зазначила у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську у Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн", - пояснили в НАБУ.
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