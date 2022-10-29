Зеленський доручив МВС і СБУ перевірити дії та висловлювання Труханова

Відповідь опублікували на сайті президента.

У тексті петиції зазначають, що Геннадій Труханов активно демонструє свою лояльність до російських загарбників. Зокрема мер Одеси саботує демонтаж пам'ятників Катерині ІІ та Олександру Суворову, а також поширює дезінформацію про "заснування росіянми міста та спільну з ними історію".

Крім того автор петиції стверджує, що Труханов за компроміси з окупантами з питання Криму, а також те, що мер Одеси має громадянство Росії.

У своїй відповіді на це Володимир Зеленський нагадав, що згідно із законом людина не вважаться винною, допоки немає відповідного вироку суду. Також мер міста може скласти свої повноваження виключно в межах закону.

Утім Зеленський наголосив, що людина все ж може втрати громадянство України. Це можливо за умови того, що вона має громадянство іншої країни.

Проте, за словами Зеленського, правова оцінка дій Геннадія Труханова, можливе притягнення його до кримінальної відповідальності, зняття з посади та позбавлення громадянства не входить до конституційних повноважень Президента України. У зв'язку з цим він надіслав листи СБУ та МВС з дорученням перевірити діяльність Труханова.

19 вересня стало відомо, що Труханов вважає, що у місті має бути створений єдиний парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого".

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