Про це мер Одеси Геннадій Труханов написав у фейсбуці.

"Впевнений, що в Одесі має бути створений єдиний парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого". Куди має бути переміщена частина архітектурних пам'яток Одеси".

Так Труханов відреагував на заклики прибрати пам'ятник Катерині ІІ в Одесі.

За словами Труханова, він проти того, щоб "підходити до своєї історії вибірково", оскільки "переписування та забуття свого минулого згодом призводять до фатальних помилок у майбутньому". Він сказав, що історію слід "не переписувати, а переосмислювати" і "наш обов'язок – допомогти майбутнім поколінням українців сформувати ставлення до сторінок минулого нашої країни".

Зазначається, що зараз стартують консультації з громадськістю у форматі інтернет-конференції, передбачені Статутом міста, за підсумками якої буде сформульовано основні позиції для голосування.

Раніше Труханов заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II.

18 вересня в Одесі біля пам'ятника Катерині II пройшла акція за його демонтаж. Деякі плакати присвячувалися не лише неприязні до пам'ятника, а й мерові Геннадію Труханову, який нещодавно виступив проти знесення Катерини

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