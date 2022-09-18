"Символ "руского міра": в Одесі біля пам'ятника Катерині II пройшла акція за його демонтаж
18 вересня, близько двох десятків молодих людей провели акцію біля пам'ятника російської імператриці Катерині II в Одесі
Про це повідомило видання Думська.
Вони вимагали демонтувати символ "руского міра". Учасники заходу прийшли із плакатами "Знести вбивцю", "Каті місце у музеї", "Катерина = Путін".
Деякі плакати присвячувалися не лише неприязні до пам'ятника, а й мерові Геннадію Труханову, який нещодавно виступив проти знесення Катерини
- Нагадаємо, що 11 версеня в Одесі невідомі розписали червоною фарбою пам'ятник Катерині ІІ та прирівняли її до президента РФ Володимира Путіна.
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