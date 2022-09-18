Про це повідомило видання Думська.

Вони вимагали демонтувати символ "руского міра". Учасники заходу прийшли із плакатами "Знести вбивцю", "Каті місце у музеї", "Катерина = Путін".

Деякі плакати присвячувалися не лише неприязні до пам'ятника, а й мерові Геннадію Труханову, який нещодавно виступив проти знесення Катерини

Нагадаємо, що 11 версеня в Одесі невідомі розписали червоною фарбою пам'ятник Катерині ІІ та прирівняли її до президента РФ Володимира Путіна.