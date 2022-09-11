"Єкатеріна = Путін": в Одесі невідомі розписали пам’ятник Катерині ІІ

Про це повідомляє місцеве видання "Ізбірком".

"В Одесі 10 вересня на пам'ятнику засновникам Одеси, або ж імператриці Катерині ІІ, з'явився напис, зроблений червоною фарбою: "Єкатеріна = путін", - йдеться в повідомленні.

Також там повідомляють, що у соцмережах з'явилися заклики до одеситів приходити та "демонтувати" пам'ятник найближчим часом.

Нагадаємо, ЮНЕСКО підтримує включення Одеси до списку Світової культурної спадщини

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