"Єкатеріна = Путін": в Одесі невідомі розписали пам’ятник Катерині ІІ
В Одесі невідомі розписали червоною фарбою пам'ятник Катерині ІІ та прирівняли її до президента РФ Володимира Путіна
Про це повідомляє місцеве видання "Ізбірком".
"В Одесі 10 вересня на пам'ятнику засновникам Одеси, або ж імператриці Катерині ІІ, з'явився напис, зроблений червоною фарбою: "Єкатеріна = путін", - йдеться в повідомленні.
Також там повідомляють, що у соцмережах з'явилися заклики до одеситів приходити та "демонтувати" пам'ятник найближчим часом.
- Нагадаємо, ЮНЕСКО підтримує включення Одеси до списку Світової культурної спадщини
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