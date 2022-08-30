ЮНЕСКО підтримує включення Одеси до списку Світової культурної спадщини
ЮНЕСКО також хоче включити Одесу до списку об'єктів Світової спадщини, які перебувають під загрозою, та додати до цього списку Київ та Львів, які вже є об'єктами Світової спадщини
Про це повідомляє ВВС.
Після зустрічі міністра культури України Олександра Ткаченка з генеральним директором ЮНЕСКО Одре Азуле в Парижі організація заявила, що мобілізувала експертів, щоб заявка України могла бути терміново розглянута країнами-членами Комітету Всесвітньої спадщини.
ЮНЕСКО також хоче включити Одесу до списку об'єктів Світової спадщини, які перебувають під загрозою, та додати до цього списку Київ та Львів, які вже є об'єктами Світової спадщини.
В організації зазначили, що Одеса розташована за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, і місто вже зазнавало артилерійських обстрілів. У липні було зруйновано частину великого скляного даху та вікон Одеського музею образотворчих мистецтв, відкритого 1899 року.
ЮНЕСКО фінансуватиме ремонтні роботи в музеї, а також допоможе з оцифруванням творів мистецтва та надасть обладнання для їхнього захисту.
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