ЮНЕСКО підтримує включення Одеси до списку Світової культурної спадщини

Про це повідомляє ВВС.

Після зустрічі міністра культури України Олександра Ткаченка з генеральним директором ЮНЕСКО Одре Азуле в Парижі організація заявила, що мобілізувала експертів, щоб заявка України могла бути терміново розглянута країнами-членами Комітету Всесвітньої спадщини.

ЮНЕСКО також хоче включити Одесу до списку об'єктів Світової спадщини, які перебувають під загрозою, та додати до цього списку Київ та Львів, які вже є об'єктами Світової спадщини.

В організації зазначили, що Одеса розташована за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, і місто вже зазнавало артилерійських обстрілів. У липні було зруйновано частину великого скляного даху та вікон Одеського музею образотворчих мистецтв, відкритого 1899 року.

ЮНЕСКО фінансуватиме ремонтні роботи в музеї, а також допоможе з оцифруванням творів мистецтва та надасть обладнання для їхнього захисту.

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