Про це повідомили в НАБУ.

За версією слідства, в серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яка сталася за його участю. Він запропонував поліцейським 150 тисяч, не уточнивши, про яку грошову одиницю йдеться. Проте, як додали слідчі, собі факт такої пропозиції незалежно від запропонованої суми є караним корупційним злочином.

Розслідування розпочали 2 лютого 2022 року за матеріалами журналістського розслідування одного з видань. На початку вересня НАБУ та САП повідомили нардепу про підозру, а вже наприкінці вересня завершили слідство.

Дії народного депутата кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

У НАБУ не називають прізвища підозрюваного, проте з огляду на викладені дані зрозуміло, що мова про народного депутата Олександра Трухіна.

23 серпня 2021 року з'явилася інформація про те, що Трухін у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП на трасі дорогою з Полтави до Києва. Пізніше цю справу передали до ДБР. Згодом з'явилося відео, яке підтверджувало його вину в ДТП.

2 лютого 2022 року Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Володимир Зеленський підтримав це рішення.

Пізніше ДБР заявило, що їм не надали жодних матеріалів, які підтверджували б вину Трухіна. Одночасно у МВС заперечили спроби депутата "домовитися" з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським. Згодом в Офісі генпрокурора підтвердили слова ДБР. Відео не передали, оскільки воно нібито не збереглося. Одночасно з цим ДБР допитало поліцейського Сергія Петрика, який відмовився від хабаря Трухіна.

У лютому 2022 року стало відомо, що ДБР не призначали та не проводили експертизу відео з доказами, яке надали журналісти.

25 серпня Дарницький райсуд Києва оштрафував на 850 грн помічника депутата Полтавської облради Віктора Склему. У серпні 2021 року він їхав у машині разом із Трухіним і взяв на себе провину.

7 вересня Трухін сам повідомив, що отримав підозру у справі про торішню ДТП.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb