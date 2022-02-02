МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на дописи ДБР та МВС у соцмережах.



"Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання «Українська правда», на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було", - заявили у ДБР.



У бюро зазначили, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти, але він не надав їм інформації, яку повідомив журналістам.



"Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату", - йдеться у дописі ДБР.



МВС заперечило спроби Трухіна "домовитись" із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським після аварії.



"Наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України Олександр Трухін про щось намагався "домовитись" із міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності", - повідомило МВС.







Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.

2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

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