"Не те, з чим ішли на вибори": Арахамія анонсував виключення з фракції та партії Трухіна, який на місці ДТП пропонував поліцейському хабар
Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення з фракції та партії народного депутата Олександра Трухіна, який у серпні 2021 року потрапив у ДТП і пропонував поліцейському гроші за те, щоб втекти з місця аварії
Заяву Арахамії оприлюднила у Telegram речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.
"Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга Народу». Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування", - заявив Арахамія.
Очільник парламентської фракції "слуг" також пояснив, що раніше однопартійці Трухіна "чекали офіційних результатів розслідування".
"Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання. Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна", - заявив Арахамія.
Керівник "СН" у Раді додав, що по решті питань щодо ДТП Трухін має відповісти слідству і суспільству.
- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- Згодом депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який став винуватцем ДТП з 6 постраждалими на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ, залишив країну.
- У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.24
Купівля 28.24Продаж 28.54
-
EUR
Купівля 31.74Продаж 32.2
- Актуальне
- Важливе