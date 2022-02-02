"Не те, з чим ішли на вибори": Арахамія анонсував виключення з фракції та партії Трухіна, який на місці ДТП пропонував поліцейському хабар

Заяву Арахамії оприлюднила у Telegram речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.



"Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга Народу». Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування", - заявив Арахамія.



Очільник парламентської фракції "слуг" також пояснив, що раніше однопартійці Трухіна "чекали офіційних результатів розслідування".



"Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання. Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна", - заявив Арахамія.



Керівник "СН" у Раді додав, що по решті питань щодо ДТП Трухін має відповісти слідству і суспільству.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

Згодом депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який став винуватцем ДТП з 6 постраждалими на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ, залишив країну.

У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

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