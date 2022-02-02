"Не тільки ДТП": Венедіктова доручила почати кримінальне провадження щодо нардепа-"слуги" Трухіна, який намагався підкупити патрульного
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова доручила НАБУ зареєструвати кримінальне провадження щодо нардепа-"слуги" Олександра Трухіна, який потрапив у ДТП і намагався підкупити поліцейського на місці аварії
Про це Венедіктова написала у Facebook.
"Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ", - написала Венедіктова.
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- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- Згодом депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який став винуватцем ДТП з 6 постраждалими на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ, залишив країну.
- У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.
- Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила про виключення Трухіна з партії.
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