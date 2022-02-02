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Повну відповідальність за дії "безцінного кадра" Трухіна несе особисто Зеленський, - заява фракції "Європейська Солідарність"

2 лютого, 2022 середа
09:15
Суспільство

Фракція "Європейської Солідарності" у Верховній Раді зробила заяву щодо участі народного депутата від партії "Слуга Народу" Олександра Трухіна в ДТП і його спроби підкупити поліцейського на місці аварії

Еспресо.TV наводить повний текст заяви оприлюдненої, пресслужбою "Європейської Солідарності".

Розслідування журналістів УП обставин ДТП за участі народного депутата від партії "Слуга Народу" Олександра Трухіна показало повну моральну деградацію президента Зеленського, президентської партії, керівництва МВС, ДБР, ОГПУ, які за півроку після злочину не спромоглися провести розслідування, знищували фактаж і докази злочину, зачищали інформаційний простір, знімаючи з сайтів і медіа всю інформацію про подію, покриваючи злочин свого однопартійця

Очевидно, що така зухвала бездіяльність правоохоронних органів можлива виключно за вказівки особисто Зеленського. Адже МВС, ДБР, ОГПУ сьогодні є кишеньковими структурами Банкової.

О.Трухін, як випливає з розслідування, є безцінним кадром для Зеленського і "слуг", адже відповідає за тіньову касу і бюджетні питання, зарплати "слуг" в конвертах. Саме тому розслідування блокувалося, всі камери спостереження з місця скоєння ДТП дивним чином зникли, тест на наявність алкоголю в крові не проводився.

ДБР, замість розслідувати реальні злочини за участі високопосадовців, кошмарить опозицію, замість притягти до відповідальності реальних злочинців, плодить фейкові справи проти п‘ятого Президента.

Правоохоронці за півроку не спромоглася провести розслідування ДТП, в якій постраждало 6 людей.

"ЄС" висловлює слова подяки простим поліцейським, які першими прибули на місце пригоди, надали допомогу постраждалим, зафіксували аварію, не піддалися на спокуси хабаря і не побоялися дати інтерв’ю журналістам.

Ми вимагаємо від керівництва МВС утриматися від будь-яких кроків, які могли б трактуватися як покарання чи помста цим поліцейським. Навпроти, патрульні заслуговують заохочення і відзнаки.

Повну відповідальність за дії Олександра Трухіна, який на місці злочину не приховував, що має високий дах у найвищих кабінетах і відверто намагався дати хабаря в 150 тисяч поліцейським, несе Зеленський, який привів його в парламент.

Повну відповідальність за бездіяльність міністра ВС Монастирського несе Зеленський, який його туди рекомендував.

Повну відповідальність за бездіяльність ДБР несе Зеленський, який призначив керівника Бюро.

"ЄС" вимагає негайного створення парламентської ТСК за фактом розслідування всіх обставин ДТП і бездіяльності керівництва правоохоронних органів.

Ми вимагаємо відставки Міністра внутрішніх справ, який покривав злочин, керівника ДБР, який спустив розслідування "на гальмах".

Ми вимагаємо негайного порушення кримінальної справи за фактом ДТП і корупції пана Трухіна, цю справу має порушити НАБУ.

А сам Трухін має негайно скласти мандат і не ганьбити Верховну Раду.

Та і Зеленському варто йти геть, разом з тими, кого він привів до влади.

Ще 2 роки цього зеленого корумпованого нашестя країна не витримає.

Смішно читати заяви керівника "слуг" Арахамії, який плачеться, що їм "соромно" за Трухіна.

Народу соромно за "слуг народу", а нам огидно знаходитися з подібними "слугами" в одній сесійній залі.

Цей парламент має саморозпуститися.

  • Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
  • Згодом депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який став винуватцем ДТП з 6 постраждалими на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ, залишив країну.
  • У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
  • Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
  • Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
  • Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.

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Новини
ДТП
Слуга народу
Європейська солідарність
Олександр Трухін
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