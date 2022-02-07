ДБР викликало на допит патрульного Петрика у справі ДТП за участю нардепа Трухіна
Державне бюро розслідувань 7 лютого викликало на повторний допит поліцейського Сергія Петрика, який відмовився від хабаря депутата Верховної Ради Олександра Трухіна ("Слуга Народу") після ДТП за його участю
Про це передає Еспресо.TV.
Петрик прибув до будівлі ДБР близько 09:00 7 лютого разом із адвокатом. Поліцейський встиг поспілкуватися із ЗМІ.
Він заявив, що дасть свідчення слідству і не відмовлятиметься від допиту.
Петрик зазначив, що відео з боді-камери, на якій зафіксовано розмову Трухіна та події після ДТП за його участю, він здавав після зміни до поліції і після цього не мав доступу до неї.
"Заступаючи на чергування, він (патрульний, – ред.) отримує боді-камеру свою за окремим номером в IT відділі під свій особистий підпис. Надалі користується нею на чергуванні і наприкінці зміни також здає її під підпис. Надалі всі дії з камерами взагалі до працівників патрульної поліції, звичайних працівників вони не торкаються", – повідомив поліцейський у коментарі журналістам.
Також Петрик не виключив, що існують інші відео з боді-камер інших поліцейських, які разом з ним були на місці ДТП.
- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.
- МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
- 4 лютого очільник МВС Денис Монастирський заявляє, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти.
- Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який раніше був членом фракції "Слуга Народу", повідомив, що Трухін звозив "чорну" готівку з областей до Офісу президента.
- Відеозапис з нагрудних реєстраторів патрульних із місця ДТП з Трухіним не передали слідчим Нацполіції і Державного бюро розслідувань, бо вона не збереглась, кажуть в ОГПУ.
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