ДБР викликало на допит патрульного Петрика у справі ДТП за участю нардепа Трухіна

Про це передає Еспресо.TV.

Петрик прибув до будівлі ДБР близько 09:00 7 лютого разом із адвокатом. Поліцейський встиг поспілкуватися із ЗМІ.

Він заявив, що дасть свідчення слідству і не відмовлятиметься від допиту.

Петрик зазначив, що відео з боді-камери, на якій зафіксовано розмову Трухіна та події після ДТП за його участю, він здавав після зміни до поліції і після цього не мав доступу до неї.

"Заступаючи на чергування, він (патрульний, – ред.) отримує боді-камеру свою за окремим номером в IT відділі під свій особистий підпис. Надалі користується нею на чергуванні і наприкінці зміни також здає її під підпис. Надалі всі дії з камерами взагалі до працівників патрульної поліції, звичайних працівників вони не торкаються", – повідомив поліцейський у коментарі журналістам.

Також Петрик не виключив, що існують інші відео з боді-камер інших поліцейських, які разом з ним були на місці ДТП.

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