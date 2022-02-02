"Підтримую реакцію Арахамії і партії": Зеленський про справу нардепа-"слуги" Трухіна
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа Трухіна з партії "Слуга народу"
Про це він сказав на спільному брифінгу з Прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, передає Еспресо.TV.
"Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії, реакцію партії "Слуга народу". Я думаю, що всі одноголосно підтримують, щоб звільнити пана Трухіна з партії "Слуга народу". Це питання справедливості. Незважаючи на те, депутат ти, чи будь-яка людина будь-якої професії - усі повинні бути рівними перед законом. Тому всі повинні відповідати, і всі, повірте мені, точно будуть відповідати, незважаючи на те, який це проступок", - заявив Зеленський.
Він додав, що депутати мають нести особливу відповідальність за правопорушення і наголосив, що очікує такої ж реакції від правоохоронців і депутатів партії "Слуга народу".
- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.
- 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".
- МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
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