"Підтримую реакцію Арахамії і партії": Зеленський про справу нардепа-"слуги" Трухіна

Про це він сказав на спільному брифінгу з Прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, передає Еспресо.TV.



"Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії, реакцію партії "Слуга народу". Я думаю, що всі одноголосно підтримують, щоб звільнити пана Трухіна з партії "Слуга народу". Це питання справедливості. Незважаючи на те, депутат ти, чи будь-яка людина будь-якої професії - усі повинні бути рівними перед законом. Тому всі повинні відповідати, і всі, повірте мені, точно будуть відповідати, незважаючи на те, який це проступок", - заявив Зеленський.



Він додав, що депутати мають нести особливу відповідальність за правопорушення і наголосив, що очікує такої ж реакції від правоохоронців і депутатів партії "Слуга народу".



Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.

2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.

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