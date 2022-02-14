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ДБР не призначало експертизу відеозапису з нардепом Трухіним у справі про ДТП

14 лютого, 2022 понедiлок
11:21
Кримінал Олександр Трухін

Державне бюро розслідувань не призначало експертизу відео з нардепом фракції "Слуга Народу" Олександром Трухіним, яке оприлюднила "Українська правда"

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на відповідь ДБР.

"На даний час відеозапис, оприлюднений 01.02.2022 року на вебсайті "Української правди", оглянутий та долучений до матеріалів кримінального провадження", - йдеться в заяві.

У ДБР зазначили, що не призначали експертизу по відеозапису, оприлюдненому "УП", тому що зафіксовані у ньому розмови і висловлювання бюро у кримінальному провадженні не досліджує.

  • Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. Справу передали у ДБР.
  • ДБР допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
  • Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії. 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.
  • МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
  • 4 лютого очільник МВС Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти. 
  • Відеозапис з нагрудних реєстраторів патрульних із місця ДТП з Трухіним не передали слідчим Нацполіції і Державного бюро розслідувань, бо вона не збереглась, кажуть в ОГПУ.
  • ДБР допитало поліцейського Сергія Петрика, який відмовився від хабаря депутата Верховної Ради Олександра Трухіна. На допиті 9 лютого поліцейські не підтвердили інформацію про те, щоТрухін пропонував їм хабар після вчинення ДТП. 
  • Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що до інформації з нагрудної камери патрульного з місця ДТП мали доступ близько сотні поліцейських, тому неможливо визначити, хто саме зняв інформацію із сервера.


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