ДБР не призначало експертизу відеозапису з нардепом Трухіним у справі про ДТП

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на відповідь ДБР.



"На даний час відеозапис, оприлюднений 01.02.2022 року на вебсайті "Української правди", оглянутий та долучений до матеріалів кримінального провадження", - йдеться в заяві.



У ДБР зазначили, що не призначали експертизу по відеозапису, оприлюдненому "УП", тому що зафіксовані у ньому розмови і висловлювання бюро у кримінальному провадженні не досліджує.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. Справу передали у ДБР.

ДБР допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії. 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.

МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.

4 лютого очільник МВС Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти.

Відеозапис з нагрудних реєстраторів патрульних із місця ДТП з Трухіним не передали слідчим Нацполіції і Державного бюро розслідувань, бо вона не збереглась, кажуть в ОГПУ.

ДБР допитало поліцейського Сергія Петрика, який відмовився від хабаря депутата Верховної Ради Олександра Трухіна. На допиті 9 лютого поліцейські не підтвердили інформацію про те, щоТрухін пропонував їм хабар після вчинення ДТП.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що до інформації з нагрудної камери патрульного з місця ДТП мали доступ близько сотні поліцейських, тому неможливо визначити, хто саме зняв інформацію із сервера.



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