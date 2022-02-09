На допиті правоохоронці заявили, що Трухін не пропонував їм хабаря, - ДБР
Поліцейські не підтвердили інформацію про те, що народний депутат Олександр Трухін пропонував їм хабар після вчинення ДТП
Про це заявив очільник ДБР Олексій Сухачов, передає Інтерфакс-Україна.
"Щодо можливої пропозиції надання Трухіним неправомірної вигоди. Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували", - повідомив він.
- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.
- МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
- 4 лютого очільник МВС Денис Монастирський заявляє, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти.
- Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який раніше був членом фракції "Слуга Народу", повідомив, що Трухін звозив "чорну" готівку з областей до Офісу президента.
- Відеозапис з нагрудних реєстраторів патрульних із місця ДТП з Трухіним не передали слідчим Нацполіції і Державного бюро розслідувань, бо вона не збереглась, кажуть в ОГПУ.
- ДБР допитало поліцейського Сергія Петрика, який відмовився від хабаря депутата Верховної Ради Олександра Трухіна.
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