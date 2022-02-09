На допиті правоохоронці заявили, що Трухін не пропонував їм хабаря, - ДБР

Про це заявив очільник ДБР Олексій Сухачов, передає Інтерфакс-Україна.



"Щодо можливої пропозиції надання Трухіним неправомірної вигоди. Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували", - повідомив він.

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