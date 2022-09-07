Трухін отримав підозру у справі про торішнє ДПТ на Бориспільській трасі

Про це повідомив сам Трухін у себе на фейсбуці.

Депутат зазначив, що на вручення підозри з'явився добровільно. Також зауважив, що нікуди не втікав і не збирається цього робити.

"Мій дім Україна, який я не покидав і ніколи не покину, і буду продовжувати робити все, що в моїх силах для нашої Перемоги. А це - і евакуація людей, і пошук військового обладнання по всьому світу та його доставка в Україну, і багато іншої роботи, про яку розкажу колись своїм онукам", - написав Трухін.

Також він наголосив на тому, що буде всіляко співпрацювати зі слідством, оскільки йому немає чого приховувати.

"Попри це все, даю слово співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях. Мені немає чого приховувати і я буду у законний спосіб доводити свою невинуватість", - сказав депутат.

Крім того, Трухін попросив призупинити свою діяльність на час розслідування, щоб не кидати тінь на репутацію команди фракції "Слуга Народу".

23 серпня 2021 року з'явилася інформація про те, що Олександр Трухін у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП на трасі дорогою з Полтави до Києва. Пізніше цю справу передали до ДБР.

Згодом з'явилося відео, яке підтверджувало його вину в ДТП.

2 лютого 2022 року Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Володимир Зеленський підтримав це рішення.

Пізніше ДБР заявило, що їм не надали жодних матеріалів, які б підтверджували вину Трухіна. Одночасно МВС заперечило спроби депутата "домовитись" із міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським.

Згодом ОГПУ підтвердили слова ДБР. Відео не передали, оскільки воно нібито не збереглося. Одночасно з цим ДБР допитало поліцейського Сергія Петрика, який відмовився від хабаря депутата Верховної Ради Олександра Трухіна.

Також у лютому 2022 року стало відомо, що ДБР не призначали та не проводили експертизу відео з доказами, яке оприлюднила "Українська правда".

25 серпня Дарницький райсуд Києва оштрафував на 850 грн помічника депутата Полтавської облради Віктора Склему. У серпні 2021 року він їхав у машині разом із Трухіном і взяв на себе провину.