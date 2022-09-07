Трухін отримав підозру у справі про торішнє ДПТ на Бориспільській трасі
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру народному депутату України Олександру Трухіну у справі про ДТП на Бориспільській трасі, що сталася рік тому
Про це повідомив сам Трухін у себе на фейсбуці.
Депутат зазначив, що на вручення підозри з'явився добровільно. Також зауважив, що нікуди не втікав і не збирається цього робити.
"Мій дім Україна, який я не покидав і ніколи не покину, і буду продовжувати робити все, що в моїх силах для нашої Перемоги. А це - і евакуація людей, і пошук військового обладнання по всьому світу та його доставка в Україну, і багато іншої роботи, про яку розкажу колись своїм онукам", - написав Трухін.
Також він наголосив на тому, що буде всіляко співпрацювати зі слідством, оскільки йому немає чого приховувати.
"Попри це все, даю слово співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях. Мені немає чого приховувати і я буду у законний спосіб доводити свою невинуватість", - сказав депутат.
Крім того, Трухін попросив призупинити свою діяльність на час розслідування, щоб не кидати тінь на репутацію команди фракції "Слуга Народу".
- 23 серпня 2021 року з'явилася інформація про те, що Олександр Трухін у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП на трасі дорогою з Полтави до Києва. Пізніше цю справу передали до ДБР.
- Згодом з'явилося відео, яке підтверджувало його вину в ДТП.
- 2 лютого 2022 року Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Володимир Зеленський підтримав це рішення.
- Пізніше ДБР заявило, що їм не надали жодних матеріалів, які б підтверджували вину Трухіна. Одночасно МВС заперечило спроби депутата "домовитись" із міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським.
- Згодом ОГПУ підтвердили слова ДБР. Відео не передали, оскільки воно нібито не збереглося. Одночасно з цим ДБР допитало поліцейського Сергія Петрика, який відмовився від хабаря депутата Верховної Ради Олександра Трухіна.
- Також у лютому 2022 року стало відомо, що ДБР не призначали та не проводили експертизу відео з доказами, яке оприлюднила "Українська правда".
- 25 серпня Дарницький райсуд Києва оштрафував на 850 грн помічника депутата Полтавської облради Віктора Склему. У серпні 2021 року він їхав у машині разом із Трухіном і взяв на себе провину.
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