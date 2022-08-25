ДТП з Трухіним: суд оштрафував на 850 грн чоловіка, який назвав себе водієм автівки
Дарницький райсуд Києва оштрафував на 850 грн помічника депутата Полтавської облради Віктора Склему, який у серпні 2021 року їхав у машині з народним депутатом Олександром Трухіним і взяв на себе провину в ДТП
Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" і йдеться на сайті реєстру судових рішень та сайту Судової влади.
Відповідну постанову Дарницький суд Києва виніс стосовно Віктора Склеми, який у 2021 році потрапив у ДТП разом з депутатом ВР Олександром Трухіним. Тоді Склема заявив, що за кермом сидів саме він.
9 серпня суддя Олена Лужецька визнала його винним в аварії та призначила 850 грн штрафу як адміністративне стягнення.
- 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат, який тоді був у фракції "Слуга Народу", Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
- Згодом журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.
- МВС назвало справу Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
- В ОГПУ тоді сказали, що відеозапис з нагрудних реєстраторів патрульних із місця ДТП з Трухіним не передали слідчим Нацполіції і Державного бюро розслідувань, бо вона не збереглась. А ДБР допитало поліцейського Сергія Петрика, який відмовився від хабаря депутата Верховної Ради Олександра Трухіна.
- Також в лютому 2022 року стало відомо, що Державне бюро розслідувань не призначало експертизу відео з Олександром Трухіним, яке оприлюднила "Українська правда".
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