ДТП з Трухіним: суд оштрафував на 850 грн чоловіка, який назвав себе водієм автівки

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" і йдеться на сайті реєстру судових рішень та сайту Судової влади.

Відповідну постанову Дарницький суд Києва виніс стосовно Віктора Склеми, який у 2021 році потрапив у ДТП разом з депутатом ВР Олександром Трухіним. Тоді Склема заявив, що за кермом сидів саме він.

9 серпня суддя Олена Лужецька визнала його винним в аварії та призначила 850 грн штрафу як адміністративне стягнення.

23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат, який тоді був у фракції "Слуга Народу", Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Згодом журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.

МВС назвало справу Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.

В ОГПУ тоді сказали, що відеозапис з нагрудних реєстраторів патрульних із місця ДТП з Трухіним не передали слідчим Нацполіції і Державного бюро розслідувань, бо вона не збереглась. А ДБР допитало поліцейського Сергія Петрика, який відмовився від хабаря депутата Верховної Ради Олександра Трухіна.

Також в лютому 2022 року стало відомо, що Державне бюро розслідувань не призначало експертизу відео з Олександром Трухіним, яке оприлюднила "Українська правда".

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