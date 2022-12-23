НАБУ допитує Труханова, - ЗМІ

Про це повідомляє "Думська".

Зазначають, що мера Одеси допитують співробітники НАБУ. Про це "Думській" розповіли джерела в правоохоронних органах.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та міністерству внутрішніх справ перевірити дії та висловлювання Труханова.