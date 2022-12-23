НАБУ допитує Труханова, - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро України у п'ятницю, 23 грудня, проводить допит мера Одеси Геннадія Труханова
Про це повідомляє "Думська".
Зазначають, що мера Одеси допитують співробітники НАБУ. Про це "Думській" розповіли джерела в правоохоронних органах.
- 29 жовтня президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та міністерству внутрішніх справ перевірити дії та висловлювання Труханова.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.27
- Актуальне
- Важливе