Наречена окупанта попросила привезти з України "чиюсь голову", – перехоплення СБУ
Російські жінки закликають своїх чоловіків привозити "трофеї" з убитих українців: нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників
Такі подарунки в нареченого просила російська дівчина з Підмосков’я в розмові, перехопленій Службою безпеки України
Росіянка мріє, щоб її майбутній чоловік після повернення з війни в Україні працевлаштувався до ПВК "Вагнер" і тоді він зможе подарувати їй навіть дещо більше.
"Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "вагнера" отрезали голову мужику…" – ділиться жінка планами з майбутнього подружнього життя.
Український кітель росіянка планує використовувати в рольових іграх зі своїм майбутнім чоловіком.
"Илюша, без кителя ты не можешь съ*баться", – наголошує кохана загарбнику, який прагне якнайшвидше залишити війну.
У СБУ наголосили на незворотності покарання за аморальне поводження з полоненими та тілами вбитих у бою захисників України.
- Нагадаємо, 12 вересня СБУ оприлюднила розмову рашиста з дружиною, де він розповідав, як вантажить на Харківщині мертвих окупантів.
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